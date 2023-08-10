росія продає метал в ЄС, поки українські порти заблоковані

рф продає свою металопродукцію до країн Євросоюзу, поки українські порти заблоковані, адже з початку війни для України значно ускладнився експорт до ЄС.

Про це пише бельгійське видання De Morgen.

"Альтернативою є залізниця, але це не лише дорожче, а й займає набагато більше часу, ніж раніше. Насамперед залізницею перевозять пасажирів і військову техніку, а лише потім вантажі", – написано в матеріалі.

Більшість імпортної сталі до ЄС надходить саме з росії через різноманітні шпарини в законодавстві та винятки з правил. Наприклад, коли європейські країни закуповують сталь – частково як готовий продукт, а частково як напівфабрикат, який отримує нову етикетку від продавців з інших країн, або якщо приховується походження. Також в Бельгії російські напівфабрикати прокатують, після чого готову сталь перепродають, пише De Morgen.

На початку року Євросоюз скоротив імпорт російських сталевих продуктів на 60% проти 2022 року, за даними Eurostat. Бельгія прямує за цією тенденцією: на початку цього року країна імпортувала напівфабрикатів на суму €179,28 млн, що майже на 40% менше проти попереднього року.

"Але це все це відбувається попри санкції. За даними українського дослідницького центру GMK Center, наша країна навіть є найбільшим імпортером російської сталі в Європі. Міністерство закордонних справ Бельгії не відповіло на наш запит", – йдеться в статті видання.

В 11 пакеті санкцій ЄС для металопродукції зроблено багато виключень: чавун і руда взагалі не потрапили під санкції, а введення заборони щодо заготовки та слябів відтермінували до 2024 року.

Тому росія продовжує постачати в ЄС підсанкційну продукцію, користуючись недосконалістю законодавчих норм.