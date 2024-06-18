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росія продасть Китаю річку, щоб Пекін отримав доступ до Японського моря

18 червня 2024, 17:13
росія продасть Китаю річку, щоб Пекін отримав доступ до Японського моря
Фото: з вільних джерел
Пекін розглядає можливість знесення 7-метрової конструкції, а також планує розширити річку в її нижній течії.
росія продасть Китаю прикордонну річку Туманна, таким чином Пекін отримає доступ до Японського моря. Це викликає занепокоєння щодо безпеки Токіо.
 
Про це пише Nikkei Asia.
 
Президент Китаю Сі Цзіньпін і "президент" росії путін включили до спільної заяви за результатами саміту минулого місяця згадку про те, що країни братимуть участь у "конструктивному діалозі" з Північною Кореєю щодо річки Тумень.
 
За даними видання, Пекін розглядає можливість знесення 7-метрової конструкції, а також планує розширити річку в її нижній течії. 
 
Інформаційне агентство зауважує, що росія дедалі більше залежить від Китаю в торгівлі через санкцій Заходу через її вторгнення до Україну.
 
"Експорт енергоресурсів до Китаю зріс з початку війни в Україні. москва також покладається на Китай у виробництві електронних компонентів і автомобілів, і імпорт з Китаю зріс до 37% від загального обсягу в 2023 році з 22% до війни", - пише видання. 
 
Також Санкції зблизили росію та Північну Корею. КНДР постачала росії артилерійські снаряди та інше озброєння.

 

Китайрічкавійна в Україніросія окупанти

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