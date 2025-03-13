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росія продовжує мовчати, сподіваємось на тиск США – Зеленський

13 березня 2025, 15:55
росія продовжує мовчати, сподіваємось на тиск США – Зеленський
Київ розраховує на тиск США, щоб примусити москву до завершення війни.
росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. 
 
Про це у Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.
 
За його словами, сьогодні він прослухав детальну доповідь української делегації щодо зустрічі із американськими представниками у Саудівській Аравії. Він відзначив, що Київ налаштований на швидкий рух до миру й готовий чесно виконувати свою роботу в цьому питанні. Також привітав відновлення поставок американської допомоги та обміну розвідувальними данними.
 
Зеленський додав, що під час переговорів у Саудівській Аравії, українська делегація проінформувала американську сторону про принципові позиції Києва. Штати ж, своєю чергою, готові організувати технічні аспекти контролю над дотриманням режиму тиші на фронті.
 
Також під час перемовин була обговорена потреба в гарантіях безпеки й подальші спільні кроки з європейськими партнерами.
 
"На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити росію до завершення війни", - відзначив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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