росія продовжує мовчати, сподіваємось на тиск США – Зеленський

Київ розраховує на тиск США, щоб примусити москву до завершення війни.

росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Про це у Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні він прослухав детальну доповідь української делегації щодо зустрічі із американськими представниками у Саудівській Аравії. Він відзначив, що Київ налаштований на швидкий рух до миру й готовий чесно виконувати свою роботу в цьому питанні. Також привітав відновлення поставок американської допомоги та обміну розвідувальними данними.

Зеленський додав, що під час переговорів у Саудівській Аравії, українська делегація проінформувала американську сторону про принципові позиції Києва. Штати ж, своєю чергою, готові організувати технічні аспекти контролю над дотриманням режиму тиші на фронті.