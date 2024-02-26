Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія продовжує отримувати заборонені мікросхеми з Євросоюзу – Bloomberg

26 лютого 2024, 19:13
росія продовжує отримувати заборонені мікросхеми з Євросоюзу – Bloomberg
рф продовжує закуповувати підсанкційні технології на десятки мільйонів євро.

росія продовжує отримувати заборонені мікросхеми саме з ЄС через треті країни, але заборонені товари на "десятки мільйонів євро" продовжують надходити саме із Євросоюзу.

Про це пише Bloomberg.

Країни Європейського Союзу все ще роблять недостатньо для того, щоб перешкодити росії отримувати підсанкційні технології для використання в озброєнні для ведення війни проти України. 

Як зазначили агенству чиновники, обізнані з цим питанням, майже чверть з 450 мільйонів євро так званих "пріоритетних товарів", які потрапили до росії з ЄС за перші дев'ять місяців 2023 року, були відправлені безпосередньо з Європи.

Серед країн, які брали участь у торгівлі в обхід санкцій ЄС з росією були Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія та Китай, а також – Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменія. 

За словами чиновника, який спирався на внутрішні оцінки торговельних потоків, росія основну частину імпорту отримує через треті країни, але заборонені товари на "десятки мільйонів євро" продовжують надходити з самого Євросоюзу – незважаючи на 13 пакетів санкцій.

Більша частина цієї торгівлі відбувається через мережі тисяч дочірніх компаній за межами ЄС – переважна більшість з яких базується в Китаї –  часто в кілька етапів через різні юрисдикції. Поставки важко відстежити, оскільки в них регулярно беруть участь ланцюжки з кількох постачальників, а іноді й перепродавців, які можуть використовувати старі запаси.

Однак внутрішня оцінка ЄС свідчить про те, що частина торгівлі відбувається всередині Євросоюзу. Держави-члени, які відповідають за застосування санкцій, і компанії, свідомо чи несвідомо, роблять занадто мало, щоб зупинити її, кажуть чиновники. За словами одного з чиновників, дані також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських фірм, які працюють за кордоном, виробляють підсанкційні товари та експортують їх до росії через посередників.

санкціївійна в Україніросія окупантимікросхеми

Останні матеріали

Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Політика
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 16:54
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Технології
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 06:51
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та
Cуспільство
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2024, 15:18
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється