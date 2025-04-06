росія продовжує удари, міжнародний тиск все ще недостатній – Зеленсьский
06 квітня 2025, 14:17
Володимир Зеленський
Глава держави наголошує, обстрілами українських міст, росія показує свої справжні наміри
За минулий тиждень росія випустила проти українських міст і сіл понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Тиску на росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях", — ідеться у повідомленні.
Глава держави наголошує, обстрілами українських міст, росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє.
За минулий тиждень проти українських міст і сіл, українців росія застосувала понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі.
"Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Дякую всім нашим службам, хто допомагає та рятує українців", — додає Президент.
Володимир Зеленський наголошує, що такі атаки – відповідь путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля.
"Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру", - наголосив президент.