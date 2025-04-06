росія продовжує удари, міжнародний тиск все ще недостатній – Зеленсьский

Глава держави наголошує, обстрілами українських міст, росія показує свої справжні наміри

За минулий тиждень росія випустила проти українських міст і сіл понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тиску на росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях", — ідеться у повідомленні.

Глава держави наголошує, обстрілами українських міст, росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє.

За минулий тиждень проти українських міст і сіл, українців росія застосувала понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі.