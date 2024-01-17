росія продовжує зазнавати стратегічної поразки в Україні – Блінкен

Держсекретар наголосив, що якщо дати путіну перемогти, то наступними після України будуть країни НАТО, а це призведе до відкритого конфлікту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо президента рф путіна не зупинити, то після України він піде на країни НАТО.

Про це пише "Голос Америки".

Окрім того, інші потенційні країни-агресори зроблять висновки з перемоги путіна. Це загрожує втягуванням США в прямий конфлікт.

"І, звісно, якщо він нападе на країну НАТО, ми будемо зобов'язані допомогти їй відповідно до статті 5 угоди про НАТО", – сказав Блінкен.

Він заявив, що США хочуть зробити все, аби цього не сталося. Держсекретар підкреслив важливість схвалення Конгресом пакету фінансування, що включає допомогу Україні.

"Це не вічна війна, і для нас це не вічні витрати. Навіть зараз, коли ми допомагаємо Україні захищати себе, співпрацюючи з десятками інших країн, ми працюємо над тим, аби Україна могла твердо стояти на ногах у військовому, економічному і демократичному плані", – сказав він.

Блінкен додав, що "просто зараз росія продовжує зазнавати стратегічної поразки в Україні", і США "зацікавлені, щоб це продовжувалося".