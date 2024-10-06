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росія продовжить набір нових військових через систему криптомобілізації – ISW

06 жовтня 2024, 09:55
росія продовжить набір нових військових через систему криптомобілізації – ISW
Фото: з вільного доступу
Уряд рф планує виділити 90 млрд рублів (948 млн доларів) на одноразові виплати для контрактників у період з 2025 по 2027 рік.

кремль продовжуватиме зусилля з набору нових військових через систему криптомобілізації, поки вона залишається ефективною. Уряд рф планує виділити 90 млрд рублів (948 млн доларів) на одноразові виплати для контрактників у період з 2025 по 2027 рік. Це свідчить про плани рсії забезпечувати військові потреби на фронті в Україні за допомогою фінансових стимулів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зараз російським військовим за підписання контракту пропонують одноразову виплату в розмірі 400 000 рублів (близько 4200 доларів), а в деяких регіонах сума може перевищувати 1 мільйон рублів. кремль планує набрати 225 000 нових контрактників у найближчі три роки, однак ISW вважає, що такі темпи набору навряд чи збережуться.
 
російська влада збільшила фінансові стимули через низькі результати поточних зусиль із набору, проте цього недостатньо для підтримки стабільного формування нових сил, необхідних для активних бойових дій в Україні.
 
За оцінкою аналітиків, президент рф путін прагне уникнути ще однієї хвилі часткової мобілізації, як це було у 2022 році, але зберігає можливість її оголосити у випадку серйозної кризи.
мобілізації в росіївійна в Україніросія окупанти

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