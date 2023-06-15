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росія програє війну, якщо контрнаступ України вдасться – Зеленський

15 червня 2023, 19:49
росія програє війну, якщо контрнаступ України вдасться – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський сказав, що новини з лінії фронту "загалом позитивні", але "ситуація дуже складна".

Українські війська під час контрнаступу зустрічають дуже жорсткий опір, але новини із передовою "загалом позитивні".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC.

За його словами, росія чинить відчайдушний опір українському контрнаступові.

"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для росії програти поточну кампанію Україні, я сказав би, фактично означає програти війну", – зазначив глава держави.

Зеленський сказав, що новини з лінії фронту "загалом позитивні", але "ситуація дуже складна", додавши, що повільне постачання нової західної зброї, такої як винищувачі, сприяє оборонним зусиллям росії.

Він також відповів колишньому президенту Дональду Трампу та губернатору Флориди Рону ДеСантісу, кандидатам у президенти від Республіканської партії, які поставили під сумнів необхідність продовження американської військової підтримки Києва. Зеленський запросив їх приїхати до України, попередивши, що поразка українців означатиме лише ширший конфлікт з москвою згодом.

Відповідаючи на запитання журналіста про можливість переговорів з рф, президет України сказав, що "сьогодні у світі немає людей, які могли б просто поговорити з путіним та покласти край війні".

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