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ПОЛІТИКА

росія програла справу в ЄС щодо розблокування санкційних €70 мільярдів

11 вересня 2024, 14:54
росія програла справу в ЄС щодо розблокування санкційних €70 мільярдів
Стоп росія
Тепер 70 млрд євро можуть бути використані для допомоги Україні.

російський Національний розрахунковий депозитарій програв справу про скасування санкцій Європейського Союзу, введених у зв'язку з його роллю у фінансуванні війни. Тепер 70 млрд євро можуть бути використані для допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Депозитарій потрапив під санкції ЄС у 2022 році, коли блок заявив, що будучи основним зберігачем російських цінних паперів, ця організація дозволила російському уряду мобілізувати свої ресурси для підтримки військових дій.

НРД "не зміг довести", що ЄС "помилився, дійшовши висновку, що це підприємство є системно значущим фінансовим інститутом, який відіграє істотну роль у функціонуванні фінансової системи росії", ухвалили судді ЄС.

За словами одного з джерел, знайомих із ситуацією, наразі заморожено близько 70 млрд євро у депозитарії Euroclear, бельгійській кліринговій палаті.

Ці активи наразі не використовуються для отримання непередбаченого прибутку, що передається як фінансова підтримка Україні, але це судове рішення може відкрити шлях до їх використання та створення додаткових доходів надалі, як це зробив ЄС з активами російського центробанку, додало джерело.

Представник Euroclear підтвердив, що непередбачений внесок для України буде одержано з активів центрального банку росії з 15 лютого 2024 року.

судЄвросоюзсанкціі проти росіївійна в Україні

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