росія проігнорувала попередження про атаку ЗСУ – Bloomberg

кремль оголосив надзвичайний стан у прикордонній зоні через напад українських військ.

Військові проігнорували попереджувальні знаки про атаку, а тим часом вторгнення в Курську область триває третій день, повідомляє агенція Bloomberg.

Головнокомандувач російської армії Валерій Герасимов стикається зі зростаючою критикою після того, як українські війська здійснили найбільше вторгнення на російську територію з часу початку війни кремля більше двох років тому.

Герасимов і високопосадовці, схоже, проігнорували попередження розвідки про те, що українські солдати збиралися біля кордону із західною Курською областю рф ще за два тижні до початку наступу, і ніхто не поінформував про це президента Володимира путіна, як повідомила особа, близька до кремля. Оборонні сили всередині рф були захоплені зненацька і не чинили особливого опору українським військам на початковому етапі.

Хоча Герасимов навряд чи буде зміщений у найближчій перспективі, терпіння москви щодо його ведення війни вичерпується, сказала людина, яка попросила не називати її ім'я, оскільки це делікатне питання.

Речник кремля Дмитро Пєсков не відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

68-річний Герасимов очолює Генеральний штаб рф з листопада 2012 року і був залишений Путіним на цій посаді в травні під час перетасування військових і силовиків після його інавгурації на п'ятий президентський термін. Економіст Андрій Бєлоусов став міністром оборони замість давнього союзника Путіна Сергія Шойгу, який перейшов до Ради безпеки рф.

Герасимов керував повномасштабним вторгненням путіна в Україну у 2022 році, яке мало тривати кілька днів, а зараз триває вже третій рік і призводить до величезних російських втрат. Український прорив до Курська стався в той час, коли бойові дії вздовж лінії фронту на сході та півдні України здебільшого зайшли в глухий кут, хоча російські війська останнім часом досягли певних успіхів.

За даними ISW, станом на середу українські війська просунулися вглиб Курська на 10 кілометрів на тлі триваючих механізованих наступальних операцій.

В четвер путін говорив по відеозв'язку з виконуючим обов'язки губернатора Курської області Олексієм Смирновим, заявивши, що ця ситуація ставить "надзвичайні" завдання перед усіма рівнями російської влади.

"Звичайно, я знаю ситуацію в цілому, але, тим не менш, хотів би почути вашу оцінку", - сказав путін

Вчора, 8 липня, президент викликав Герасимова та інших високопосадовців у сфері оборони і безпеки на зустріч, щоб поінформувати його про зусилля з відбиття вторгнення. Офіційні особи в Києві відмовилися підтвердити або прокоментувати операцію, хоча президент України Володимир Зеленський, як видається, схвалив її в четвер.

"Всі бачать, що українська армія здатна дивувати і досягати результатів", - сказав Зеленський на презентації нового військового додатку в Києві, не маючи конкретного відношення до Курська.

росія оголосила надзвичайний стан у Курській області, оскільки вже третій день бореться за відбиття вторгнення, за словами Герасимова, до 1000 українських військових за підтримки танків і бронетехніки. Він повідомив путіну під час телевізійної зустрічі в середу, що рф розгорнула війська, завдає авіаударів і застосовує артилерію, щоб спробувати зупинити наступ.

Україна націлилася на позиції та енергетичні об'єкти в глибині російської території, а також організувала вторгнення за участю антикремлівських добровольців у сусідню Бєлгородську область. Але операція цього тижня стане першою масштабною операцією, в якій будуть задіяні українські військові підрозділи.

Бойові дії відбувалися поблизу ключового пункту прийому транзитного природного газу поблизу міста Суджа. Потоки газу через Україну до Європи продовжують надходити, навіть якщо вони залишаються на найнижчому рівні в цьому році, йдеться в заяві російського експортера газу ПАТ "Газпром", опублікованій в четвер.

Українські війська захопили прикордонний пункт пропуску "Суджа" і газорозподільну станцію, повідомляє ISW з посиланням на джерело в росії і повідомлення військових блогерів.

Кілька російських військових блогерів, які стежать за конфліктом, повідомили про просування українських військ і розкритикували московське оборонне командування за те, що воно не підготувалося належним чином до такої операції.