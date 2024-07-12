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росія прокоментувала участь Вірменії в саміті НАТО

12 липня 2024, 19:53
росія прокоментувала участь Вірменії в саміті НАТО
Фото: з відкритих джерел
Заступник Лаврова заявив, що Єреван ризикує власними силами серйозно дестабілізувати ситуацію на Південному Кавказі.

Участь Вірменії в саміті НАТО у Вашингтоні викликає в росії великий жаль.

Про це заявив заступник очільника російського МЗС Михайло Галузін, повідомляють російські ЗМІ.

Галузін заявив, що Єреван, поглиблюючи співробітництво з тими, чия мета – стратегічна поразка росії, своїми руками ризикує серйозно дестабілізувати ситуацію на Південному Кавказі, завдаючи шкоди, зокрема, власній безпеці.
 
"Думаю, досвідчені фахівці і політики у Вірменії розуміють можливі наслідки від таких необачних кроків. У Вірменії вважають за краще нарощувати взаємодію з НАТО або окремими учасниками Альянсу, особливо щодо впровадження натівських стандартів, закупівель озброєнь або проведення спільних заходів бойової підготовки, не кажучи вже про участь у саміті цього військово-політичного блоку, який проходить у Вашингтоні. Це не може не викликати нічого, крім крайнього жалю", – сказав він.
 
При цьому заступник Лаврова нагадав, що Вірменія досі є членом Організації договору про колективну безпеку і виступає учасником численних двосторонніх домовленостей у військовій і військово-технічній сферах.
НАТОВірменіявійна в Україніросія окупанти

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