росія пропонує допомогу Ірану в ракетній програмі в обмін на зброю — ЦРУ

Директор ЦРУ США Вільям Бернс заявив, що рф допомагає Ірану у розвитку його ракетної програми в обмін на постачання безпілотників для війни проти України.

Альянс між росією та Іраном швидко розвивається. На думку Бернса, ситуація тривожна.

Про це пише CNN.

“Зараз він рухається досить швидко у дуже небезпечному напрямку,.. ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні озброєних безпілотників, які вони використовують, щоб завдавати болю українським громадянам. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії, а також для танків”, — заявив директор ЦРУ.

ЦРУ також вбачає ознаки того, що рф пропонує допомогу Ірану у її ракетній програмі і розглядає можливість надання Тегерану винищувачів в обмін на військову допомогу, додав Бернс.

Директор ЦРУ розповів про свою розмову з директором служби зовнішньої розвідки рф сергієм наришкіним і сказав, що президент росії надто впевнений у своїй спроможності знищити Україну. Дискусія, за словами Бернса, була досить гнітючою.

“З боку пана наришкіна ... було дуже зухвале ставлення, почуття зухвалості і зарозумілості, що відображає точку зору путіна — його віру в те, що він може змусити час працювати на нього, що він вірить, що зможе «перемолоти» українців, що він зможе виснажити наших європейських союзників, що політична втома рано чи пізно настане”, - сказав директор ЦРУ.

І додав, що його мета не в тому, щоб говорити про перемовини. Це те, що українцям потрібно буде обговорити з росіянами, коли вони вважатимуть за потрібне. Це було для того, щоб чітко пояснити наришкіну — і через нього президенту путіну — серйозні наслідки, якщо росія колись вирішить застосувати будь-яку ядерну зброю.

“І я думаю, що наришкін розумів серйозність цього питання, і я думаю, що президент путін також це зрозумів”, – сказав Вільям Бернс.