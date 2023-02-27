Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія пропонує допомогу Ірану в ракетній програмі в обмін на зброю — ЦРУ

27 лютого 2023, 14:53
росія пропонує допомогу Ірану в ракетній програмі в обмін на зброю — ЦРУ
Фото: з вільного доступу
Директор ЦРУ США Вільям Бернс заявив, що рф допомагає Ірану у розвитку його ракетної програми в обмін на постачання безпілотників для війни проти України.

Альянс між росією та Іраном швидко розвивається. На думку Бернса, ситуація тривожна.

Про це пише CNN.

Зараз він рухається досить швидко у дуже небезпечному напрямку,.. ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні озброєних безпілотників, які вони використовують, щоб завдавати болю українським громадянам. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії, а також для танків”, — заявив директор ЦРУ.

ЦРУ також вбачає ознаки того, що рф пропонує допомогу Ірану у її ракетній програмі і розглядає можливість надання Тегерану винищувачів в обмін на військову допомогу, додав Бернс.

Директор ЦРУ розповів про свою розмову з директором служби зовнішньої розвідки рф сергієм наришкіним і сказав, що президент росії надто впевнений у своїй спроможності знищити Україну.  Дискусія, за словами Бернса, була досить гнітючою.

З боку пана наришкіна ... було дуже зухвале ставлення, почуття зухвалості і зарозумілості, що відображає точку зору путіна — його віру в те, що він може змусити час працювати на нього, що він вірить, що зможе «перемолоти» українців, що він зможе виснажити наших європейських союзників, що політична втома рано чи пізно настане”, - сказав директор ЦРУ.

І додав, що його мета не в тому, щоб говорити про перемовини. Це те, що українцям потрібно буде обговорити з росіянами, коли вони вважатимуть за потрібне. Це було для того, щоб чітко пояснити наришкіну — і через нього президенту путіну — серйозні наслідки, якщо росія колись вирішить застосувати будь-яку ядерну зброю.

І я думаю, що наришкін розумів серйозність цього питання, і я думаю, що президент путін також це зрозумів”, – сказав Вільям Бернс.

РосіяІранЦРУзаява

Останні матеріали

Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Політика
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий
Політика
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Політика
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 10:44
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Політика
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється