росія пропонує другий раунд перемовин у Стамбулі 2 червня

Лавров заявив, що росія розробила меморандум.

російська федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров.

Лавров заявив, що росія розробила меморандум, який викладає її позицію "з усіх аспектів надійного подолання першопричин" розвʼязаної нею ж повномасштабної війни проти України.

"Наша делегація на чолі з Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня", – додав він.

Із заяв Лаврова остаточно випливає, що рф відмовляється від продовження переговорів з Україною у Швейцарії та Ватикані – місць, запропонованих і погоджених західними державами, а також що вона досі не передала Україні свлїх пропозицій "припинення вогню".

"Розраховуємо, що всі, хто щиро, а не на словах зацікавлений в успіху мирного процесу, підтримають проведення нового раунду стамбульських прямих російсько-українських переговорів", – додав глава російського МЗС.