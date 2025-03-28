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ПОЛІТИКА

росія пропонує Маску атомну електростанцію для місії на Марс

28 березня 2025, 21:20
росія пропонує Маску атомну електростанцію для місії на Марс
Фото: Укрінформ
Зазначається, що москва може обговорити цю пропозицію з Маском на відеоконференції.

Спецпредставник російського диктатора владіміра путіна Кирило Дмитрієв запропонував американському мільярдеру Ілону Маску малу атомну електростанцію для місії на Марс.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що москва може обговорити цю пропозицію з Маском на відеоконференції. Це вже вдруге за місяць Дмитрієв згадує про можливу співпрацю з Маском.

Пропозиція надійшла після того, як президент США Дональд Трамп розпочав переговори з росією, спрямовані на відновлення двосторонніх відносин. москва намагається розвивати економічну співпрацю з Вашингтоном, попри те, що санкції США проти росії залишаються в силі.

Маск, соратник Трампа, раніше цього місяця заявив, що його ракета Starship відправиться на Марс до кінця наступного року.

У пості у соцмережі X Маск зазначив, що висадки людей можуть відбутися вже у 2029 році, однак найімовірніше, це буде у 2031 році. Раніше він говорив про плани побудувати "самодостатнє місто" на Марсі, що потребуватиме джерела енергії.

Під час виступу в Мурманську на полях Арктичного форуму, Дмитрієв, який також очолює фонд, що працює над залученням іноземних інвесторів, заявив, що "росія може зробити значний внесок у потенційну місію на Марс".

"росія може запропонувати малу атомну електростанцію для місії на Марс та інші передові технологічні можливості. Ми вважаємо, що росія має багато чого запропонувати", — додав спецпредставник путіна, назвавши Маска «великим візіонером».

У 2024 році колишній керівник Роскосмосу Юрій Борисов заявляв, що росія та Китай розглядають можливість створення атомної електростанції на Місяці в період з 2033 по 2035 рік, що, за його словами, може колись дозволити будівництво місячних поселень.

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