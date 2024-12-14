росія просувається на Покровському напрямку ціною великих втрат – естонська розвідка

За словами Ківісельга, на напрямку Покровськ – Курахове російські окупанти потроху просуваються вперед за підтримки "м'ясних штурмів" піхоти.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що українські війська перебувають під потужним тиском окупаційної армії рф на Покровському напрямку.

Його заяву наводить ERR.

За словами Ківісельга, на напрямку Покровськ – Курахове російські окупанти потроху просуваються вперед за підтримки "м'ясних штурмів" піхоти.

"Українські збройні сили проявили великий героїзм при захисті невеликих населених пунктів на південь від Курахового вздовж лінії річки Сухі Яли", – сказав він.

Він також навів дані з посиланням на видання Kyiv Independent, згідно з якими, за листопад російські війська зазнали безпрецедентних втрат – 46 тисяч осіб. Також було знищено 307 російських танків, 899 бойових машин і 884 різні артилерійські системи.

За його оцінкою, той факт, що оборона України загалом витримала такий тиск, просто вражає.