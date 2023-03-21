Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рф зверталась до КНР з проханням надати летальну допомогу.

Про це сьогодні під час презентації щорічного звіту НАТО заявив Столтенберг, цитує телеканал CNN.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю росії, але бачили деякі ознаки того, що такий запит з боку росії був, і що це питання розглядає в Пекіні китайська влада", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО застеріг Китай від надання росії летальної допомоги, бо інакше це означатиме підтримку незаконної війни.

Єнс Столтенберг вважає, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до рф і його зустріч із путіним свідчить про зближення Пекіна й москви, яке відбувалось в останні роки.

"Ми бачимо, як Китай і росія все більше зближуються у військовій сфері – спільні навчання, спільне патрулювання в морі й у повітрі, в економічній сфері, а також у політичній і дипломатичній сфері. Отже, зустріч у москві є частиною цієї тенденції, в якій КНР і рф працюють все тісніше і будують все міцніше і сильніше партнерство", – підсумував генсек.