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Росія просить скликати Раду Безпеки ООН через український закон про мову

"Кремль намагається маргіналізувати Раду Безпеки"
Російська делегація звернулася до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через ухвалення Верховною Радою закону про мову.
Росія просить скликати Раду Безпеки ООН через український закон про мову Фото: EPA

"Черговий акт абсурду. Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв'язку з ухваленням Верховною Радою України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Засідання може відбутися наступного понеділка", - повідомив спікер постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, коментувати це рішення немає сенсу.

"Функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон - наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - зазначив Ніколенко.

Як повідомив дипломат, рішення про дату і час проведення засідання повинен схвалити глава. У травні це - Індонезія.

Ніколенко вважає, що такими діями Росія хоче маргіналізувати Радбез ООН.

Нагадаємо, що 25 квітня Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної", поправки до якого розглядалися з 28 лютого.

Закон передбачає українізацію всіх суспільних сфер життя. Українська мова - державна, це мова діяльності держорганів, діловодства і документообігу, судочинства, Збройних сил, правоохоронних органів, сфери роботи і освіти.

На особисте життя дія закону не поширюється.

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18 05 2019 12:15
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