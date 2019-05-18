Росія просить скликати Раду Безпеки ООН через український закон про мову
"Черговий акт абсурду. Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв'язку з ухваленням Верховною Радою України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Засідання може відбутися наступного понеділка", - повідомив спікер постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко у Facebook.
За його словами, коментувати це рішення немає сенсу.
"Функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон - наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - зазначив Ніколенко.
Як повідомив дипломат, рішення про дату і час проведення засідання повинен схвалити глава. У травні це - Індонезія.
Ніколенко вважає, що такими діями Росія хоче маргіналізувати Радбез ООН.
Нагадаємо, що 25 квітня Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної", поправки до якого розглядалися з 28 лютого.
Закон передбачає українізацію всіх суспільних сфер життя. Українська мова - державна, це мова діяльності держорганів, діловодства і документообігу, судочинства, Збройних сил, правоохоронних органів, сфери роботи і освіти.
На особисте життя дія закону не поширюється.
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