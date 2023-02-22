росія провалила випробування ракети "Сармат", коли Байден був у Києві - CNN

росія провела випробування ракети, яке виявилося невдалим, поки американський президент Джо Байден був в Україні, кажуть офіційні особи США.

За словами двох офіційних осіб США, які обізнані із цим питанням, росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, схоже, зазнало невдачі.

Про це повідомляє CNN.

За даними CNN, росія заздалегідь повідомила Штати про запуск, а в Білому домі не розглядають його як крок у бік ескалації. Офіційні особи переконані, що випробування важкої ракети "Сармат" провалилося. Чиновники вважають, що путін підкреслив би важливість запуску під час свого звернення до росіян, якби воно було успішним.

Натомість, у своїй промові, путін навіть не згадав про запуск. Однак, він офіційно оголосив, що росія призупинить участь у новому договорі про скорочення ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами Америки, ставлячи під загрозу останню угоду, яка регулює два найбільші ядерні арсенали у світі.

CNN звернулася за коментарем до посольства росії у Вашингтоні.