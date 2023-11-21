росія провалилася на найбільшому авіасалоні Близького Сходу

Наразі вона не змогла укласти жодного контракту на аерокосмічній виставці Dubai Airshow, яка проходить раз на два роки.

Після поразок в Україні росія зазнає поразок на міжнародних військових виставках.



Про це повідомляє російське видання Moscow Times.

"Рособоронекспорт" не повідомив про підписання жодного контракту за підсумками заходу, що відбувся минулого тижня.



Відзначається, що попередня така виставка, що відбулася в 2021 році принесла росіянам контракти на загальну суму в $1,3 млрд, а в 2017 році москва похвалилася контрактами на $10 млрд.

Чиновники російського ВПК зізналися журналістам, що їхали в Емірати з великими надіями. З собою вони привезли 250 зразків озброєнь і техніки, включаючи важкий транспортний літак Іл-76МД-90А (Е), винищувачі Су-35С, вертольоти Ка-32А11М, Мі-171А3 і "Ансат", ракети класу "повітря — повітря" РВВ-МД2 і РВВ-БД, крилаті ракети Х-69, зенітно-ракетні системи С-350Е "Витязь" і "Вікінг".