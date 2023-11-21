Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія провалилася на найбільшому авіасалоні Близького Сходу

21 листопада 2023, 17:49
росія провалилася на найбільшому авіасалоні Близького Сходу
Наразі вона не змогла укласти жодного контракту на аерокосмічній виставці Dubai Airshow, яка проходить раз на два роки.

Після поразок в Україні росія зазнає поразок на міжнародних військових виставках. 

Про це повідомляє російське видання Moscow Times.

"Рособоронекспорт" не повідомив про підписання жодного контракту за підсумками заходу, що відбувся минулого тижня.

Відзначається, що попередня така виставка, що відбулася в 2021 році принесла росіянам контракти на загальну суму в $1,3 млрд, а в 2017 році москва похвалилася контрактами на $10 млрд.

Чиновники російського ВПК зізналися журналістам, що їхали в Емірати з великими надіями. З собою вони привезли 250 зразків озброєнь і техніки, включаючи важкий транспортний літак Іл-76МД-90А (Е), винищувачі Су-35С, вертольоти Ка-32А11М, Мі-171А3 і "Ансат", ракети класу "повітря — повітря" РВВ-МД2 і РВВ-БД, крилаті ракети Х-69, зенітно-ракетні системи С-350Е "Витязь" і "Вікінг".

 

 

виставкаБлизький Східавіасполученнявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Макс та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Технології
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Макс та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 15:53
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца
Cуспільство
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца "Про війну" актуальна для України і через 200 років – Г'ю Сміт
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 12:41
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Політика
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 23:46
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Політика
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 17:30
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Політика
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 14:09
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється