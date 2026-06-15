росія провела чергову комбіновану атаку. Пошкоджені Лавра і численні житлові будинки
15 червня 2026, 08:55
Фото: ДСНС України / Telegram
Унаслідок атаки у Києві загинуло щонайменше четверо людей.
У ніч на 15 червня війська рф здійснили масований ракетно-дроновий удар по України, зокрема по Києву.
Про це в Telegram повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Унаслідок атаки у столиці загинуло четверо людей, ще 25 постраждали, серед них – двоє дітей. Унаслідок влучань і падіння уламків постраждали усі райони Києва: пошкоджено житлові будинки, склади, торговельні об'єкти, заклад освіти та об'єкт критичної інфраструктури в різних районах міста. Найсерйозніші наслідки зафіксовані в Оболонському районі, де горіли приблизно 30 автомобілів, складські приміщення й багатоповерхівки, є руйнування і щонайменше двоє постраждалих. У Шевченківському районі рятувальники врятували трьох людей із житлового будинку та деблокували ще одну людину з ліфта з опіками, а в Солом'янському після влучання в багатоповерхівку евакуювали 12 осіб, серед них троє дітей.
На території Києво-Печерської лаври внаслідок атаки виникла пожежа – на даху Успенського Собору на площі близько 800 м², зазначила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Окрім того, пошкоджено будівлю Національного культурно-мистецького і музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1 тис. м².
Обстрілом пошкодило Національну кіностудію імені Олександра Довженка у Києві, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.
"Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько 100 тис. костюмів і 3 млн одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії", – уточнила посадовиця.
Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про трьох постраждалих у Бориспільському районі. Пошкодження зафіксовані у п'яти районах області (Броварському, Вишгородському, Фастівському, Бучанському і Бориспільському): пошкоджено житлові будинки, автомобілі та складські приміщення, у Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку.
Війська рф уночі атакували й Харків. Росіяни повторно вдарили по місту, коли рятувальники гасили пожежу після займання внаслідок обстрілу, зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Внаслідок цього п'ятеро рятувальників загинули, ще п'ятеро – дістали поранення.
Окрім того, окупанти атакували Дніпро. Як поінформував начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, у місті серйозних пошкоджень зазнали коледж, Будинок органної та камерної музики, а також інфраструктура. Двоє людей поранено.