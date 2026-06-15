росія провела чергову комбіновану атаку. Пошкоджені Лавра і численні житлові будинки

Унаслідок атаки у Києві загинуло щонайменше четверо людей.

У ніч на 15 червня війська рф здійснили масований ракетно-дроновий удар по України, зокрема по Києву.

Про це в Telegram повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Унаслідок атаки у столиці загинуло четверо людей, ще 25 постраждали, серед них – двоє дітей. Унаслідок влучань і падіння уламків постраждали усі райони Києва: пошкоджено житлові будинки, склади, торговельні об'єкти, заклад освіти та об'єкт критичної інфраструктури в різних районах міста. Найсерйозніші наслідки зафіксовані в Оболонському районі, де горіли приблизно 30 автомобілів, складські приміщення й багатоповерхівки, є руйнування і щонайменше двоє постраждалих. У Шевченківському районі рятувальники врятували трьох людей із житлового будинку та деблокували ще одну людину з ліфта з опіками, а в Солом'янському після влучання в багатоповерхівку евакуювали 12 осіб, серед них троє дітей.