росія проводить дезінформацію проти США і України в Латинській Америці – Держдеп

Латиноамериканські експерти перевіряють і редагують створений в росії контент, щоб він був органічним для місцевої аудиторії, перед публікацією в місцевих ЗМІ для поширення неправдивої інформації.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

російський уряд фінансує кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці.

Так, москва використовує місцеві ЗМІ та інформаційні агентства, щоб "відмити" свою пропаганду, мета якої - підірвати підтримку України і поширити антиамериканські і антинатівські настрої.

"кремлівська кампанія з маніпулювання інформацією використовує розвинені контакти зі ЗМІ в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, а також в інших країнах", - пише держдеп.

В відомстві додали, що розробку кампанії з маніпулювання інформацією, націленою на Латинську Америку для просування стратегічних інтересів росії в регіоні, координували російські організації "Агентство соціального проектування", "Інститут розвитку Інтернету" і "Структура".

Усі вони діють шляхом залучення латиноамериканських ЗМІ і впливових осіб для поширення дезінформації та пропаганди.

"російські агенти впливу адаптували свої зусилля, щоб все більше приховувати свій слід, "відмиваючи" бажані ними меседжі через велику екосистему російських проксі-сайтів, приватних осіб і організацій, які здаються незалежними джерела новин... Москва створює оригінальні історії або посилює вже існуючий популярний або той, що викликає розбіжності, дискурс... Ця діяльність може включати поширення неправдивого контенту і поширення інформації, яка вважається корисною для зусиль росії з надання впливу, або ж теорій змови", - пише Держдеп.

США вважають, що куратором кампанії є Ілля Гамбашидзе - засновник російських організацій "Агентство соціального проектування" і "Структура".

Також в в число причетних осіб входять директор проекту SDA Андрій Перл, генеральний директор "Структури" Микола Тупікін і прокремлівський журналіст Олег Ясинський.

Щоб скрити пропаганду вони використовують чилійських співробітників, які складаються з місцевих жителів - журналістів і лідерів громадської думки.Вони перевіряють і редагують створений командою в рф контент для подальшої публікації в ЗМІ.

"По суті, цей процес відмивання інформації призведе до того, що прокремлівський контент, створений в росії, буде "локалізований" кураторами з Латинської Америки і опублікований в латиноамериканських ЗМІ, щоб виглядати органічно", - відзначили в Держдепі.

Також редактори часто використовують псевдоніми, щоб приховати власну особу і гарантувати, що інформація буде відмита таким чином, щоб вона здавалася цільовій аудиторії органічною.

"Ясинський супроводжує та використовує розгалужену мережу іспано- та португаломовних журналістів та засобів масової інформації для поширення проросійських повідомлень, не ставлячи під загрозу свої зусилля щодо більш природної асиміляції контенту в латиноамериканських ЗМІ на користь SDA та "Структури". Хоча діяльність мережі в основному здійснюється спільно з іспаномовними виданнями Pressenza і El Ciudadano, групі доступна більш широка мережа медіа-ресурсів для подальшого поширення інформації", - підсумували в американському відомстві.

Там додали, що теми зосереджені на спробах переконати латиноамериканську аудиторію в тому, що війна росії проти України справедлива і що вони можуть об'єднатися з росією для перемоги над неоколоніалізмом, адже сама росія є борцем з неоколоніалізацією.

Зусилля про кремлівської пропаганди і поширенню антиамериканських наративів роблять також російські посольства в Латинській Америці та фінансовані державою засоби масової інформації.