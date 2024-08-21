росія проводить кампанію дискредитації України серед біженців у Європі – ГУР

Для цього росіяни активно працюють з українськими громадянами у Європі.

росія готується до проведення у Європі нових інформаційних операцій з метою дискредитації України. Їхня мета — переконати українських біженців, що повертатися на Батьківщину не варто.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, росіяни вже почали проводити відповідні операції. Зокрема в Італії, де рф використовує нібито українських журналістів з окупованої території для виправдання агресії проти України.

"Це презентації різних "художніх і документальних" книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей", — повідомив представник ГУР.

Також він розповів, що росіяни активно працюють з громадянами України, які виїхали до Європи після початку повномасштабного вторгнення. За словами Скібіцького, рф використовує для цього різні товариства, навчання дітей та церкву. Вони хочуть переконати українців, що їм не варто повертатися додому.