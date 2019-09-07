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Росія проводить масштабні військові навчання в Криму

Бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-27 виконали нанесення бомбового удару по морських цілях. Загалом було задіяно 5 літаків, 2 безпілотні літальні апарати та 4 кораблі
Росія проводить масштабні військові навчання в анексованому Криму: морська піхота виконує парашутні стрибки з гелікоптера, а флот разом з авіацією відпрацьовує нанесення удару по кораблях "умовного противника".
Росія проводить масштабні військові навчання в Криму Фото: Міноборони РФ

9 липня підрозділи морської авіації і протиповітряна оборона відпрацювали пошук і знищення десантного загону кораблів умовного противника,  повідомляє Міністерство оборони РФ.

Бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-27 виконали нанесення бомбового удару по морських цілях. Загалом було задіяно 5 літаків, 2 безпілотні літальні апарати та 4 кораблі.

8 липня морська піхота Чорноморського флоту виконувала парашутні стрибки з гелікоптера МІ-8. У навчаннях беруть участь 300 російських військовослужбовців.

4 липня російські військові в анексованому Криму провели навчання зі знищення крилатих ракет умовного противника системами С-400 "Тріумф" і комплексами "Панцир".

В Міноборони РФ заявляли, що російський флот проводить бойові маневри, аби "контролювати" навчання України і НАТО.

В Україні 1 липня розпочалися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019", які триватимуть до 12 липня на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. У навчаннях беруть участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більше 900 військових з різних країн світу.

У межах цих навчань в Україну вперше прибуло американське судно забезпечення типу JHSV.

Нагадаємо, що 19 червня  Росія почала масштабні командно-штабні навчання в Криму та Кубані.

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09 07 2019 21:59
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