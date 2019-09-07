Росія проводить масштабні військові навчання в Криму
9 липня підрозділи морської авіації і протиповітряна оборона відпрацювали пошук і знищення десантного загону кораблів умовного противника, повідомляє Міністерство оборони РФ.
Бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-27 виконали нанесення бомбового удару по морських цілях. Загалом було задіяно 5 літаків, 2 безпілотні літальні апарати та 4 кораблі.
8 липня морська піхота Чорноморського флоту виконувала парашутні стрибки з гелікоптера МІ-8. У навчаннях беруть участь 300 російських військовослужбовців.
4 липня російські військові в анексованому Криму провели навчання зі знищення крилатих ракет умовного противника системами С-400 "Тріумф" і комплексами "Панцир".
В Міноборони РФ заявляли, що російський флот проводить бойові маневри, аби "контролювати" навчання України і НАТО.
В Україні 1 липня розпочалися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019", які триватимуть до 12 липня на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. У навчаннях беруть участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більше 900 військових з різних країн світу.
У межах цих навчань в Україну вперше прибуло американське судно забезпечення типу JHSV.
Нагадаємо, що 19 червня Росія почала масштабні командно-штабні навчання в Криму та Кубані.
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