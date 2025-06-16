Це дозволяє росії приховувати походження нафти.

москва здійснює незаконну перевалку нафта у відкритому морі поруч із Грецією, а це несе небезпеку екології.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі.

"З липня 2024 року танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443, без західного страхування, здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами просто у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру. Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій", - йдеться у допиісі.

Розвідники оприлюднили на платформі War&Sanctions дані про корабель, який росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти.

Також оприлюднили дані про 159 нафтових танкерів, більшість із яких входить до "тіньового флоту" рф, та інформацію про 55 капітанів цього флоту.

В базі порталу було внесено дані про 577 таких нафтотанкерів, а загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 мільйони метричних тонн.

"На четвертому році повномасштабного вторгнення експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету рф. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України", - додали розвідники.

Головне управління зазанчило, що "тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій та реєстрацію підставних компаній.

"Це створює серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо через технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування, що може призвести до масштабних аварій, екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу", - додали у відомстві.

Крім ухилення від санкцій, "тіньовий флот" використовується рф як елемент гібридної війни і бул випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, як от в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями тощо.