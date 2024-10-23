росія причетна до кампанії проти кандидата у віцепрезиденти від Гарріс –розвідка США

Зазначається, що контент, який включає безпідставні звинувачення щодо часу роботи губернатора Міннесоти вчителем, містить кілька ознак того, що ним маніпулювали.

російські "групи" створювали та допомагали поширювати вірусну дезінформацію, спрямовану проти кандидата у віцепрезиденти США від Демократичної партії Камали Гарріс Тіма Волза.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого співробітника розвідки США.

Зазначається, що контент, який включає безпідставні звинувачення щодо часу роботи губернатора Міннесоти вчителем, містить кілька ознак того, що ним маніпулювали. Так, аналітики виявили підказки, які пов’язують контент із російськими операціями з дезінформації. Цифрові дослідники вже пов’язали відео з росією, але заява у вівторок є першим випадком, коли федеральна влада підтвердила зв’язок.

"Дезінформація, націлена на Волза, узгоджується з російською дезінформацією, спрямованою на підрив кампанії Камали Гарріс та Волза. За словами офіційних осіб, росія також поширювала дезінформацію, спрямовану на розпалювання ворожнечі та розбіжностей перед голосуванням, і може мати на меті заохочення до жорстоких протестів після дня виборів", - пише видання.