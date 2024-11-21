росія пригрозила Польщі через нову базу НАТО. У МЗС відреагували
21 листопада 2024, 15:33
Джерело: krymsos.com
На його думку, якщо росія відновить свої погрози, це означає, що в майбутньому США і НАТО доведеться посилити протиповітряну оборону всього східного флангу.
Військова протиракетна база НАТО у польському Редзіково є суто оборонною. Попри провокативні заяви російської федерації.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, повідомляє RMF24.
За словами Вронського, база призначена для боротьби з балістичними ракетами, особливо з тих країн, які є державами-ізгоями. Зокрема, мова про країни, які будують свою політику на тому, що вони постійно комусь погрожувати.
"Ці країни заявляють, що збираються на когось напасти і вважають, що такий політичний розбій - це їхній спосіб ведення політики", - підкреслив він.
На його думку, якщо росія відновить свої погрози, це означає, що в майбутньому США і НАТО доведеться посилити протиповітряну оборону всього східного флангу. Зокрема, і про розширення можливостей бази в Редзіково, про яке вже говорив глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Вронський зазначив, що в Польщі існує загальний консенсус - як серед громадян, так і серед усіх політичних сил - про те, що східний фланг НАТО повинен мати якнайкращий протиповітряний захист.