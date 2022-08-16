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росія пригрозила США прямим військовим зіткненням ядерних держав

Микола
Лесів
кремль відреагував на заяву Білого дому, що дії Росії не відповідають статусу відповідальної ядерної держави
росія пригрозила США прямим військовим зіткненням ядерних держав Фото: з вільного доступу

Посольство росії у Сполучених Штатах Америки попередило про ризик військового зіткнення двох ядерних держав через допомогу Вашингтона Україні.

Про це йдеться у заяві посольства рф у США.  

Таким чином, росіяни відреагували на заяву Білого дому, що дії росії не відповідають статусу відповідальної ядерної держави.

"Сьогодні США продовжують діяти без огляду на безпеку та інтереси інших країн, що сприяє підвищенню ядерних ризиків. Американські кроки щодо подальшого втягування в гібридне протистояння з Росією в контексті української кризи загрожують непередбачуваною ескалацією і прямим військовим зіткненням ядерних держав", - погрожують у посольстві. 

росіяни нагадали США, що вони в 1945 році скинули ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, а зараз нібито руйнують систему контролю над озброєннями та їх нерозповсюдженням.

"Пропонуємо Вашингтону уважніше придивитися до власної політики в ядерній сфері замість того, щоб висувати необґрунтовані звинувачення на адресу тих країн, чиї погляди на світоустрій не збігаються з американськими", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв iPress, державний секретар США Америки Ентоні Блінкен заявив, що росіяни перетворили Запорізьку атомну електростанцію на "ядерний щит", використовуючи станцію як військову базу, обстрілюючи позиції ЗСУ навколо неї.

 

 

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16 08 2022 08:17
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