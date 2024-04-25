росія пригрозила "страшною" карою США за конфіскацію її активів

москва вивчає "оптимальну форму реакції", зазначив міністр закордонних справ рф.

Міністерство закордонних справ рф може знизити рівень дипломатичних відносин зі США, якщо там реально конфіскують її активи.



Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков, якого цитує РИА Новости.

За його словами, після ухвалення законопроєкту Конгресом США, який передбачає конфіскацію російських заморожених активів, "характер заходів у відповідь" визначатиметься залежно від того, як далі "піде дискусія в колі наших супротивників".



"Зниження рівня дипвідносин – це одна з опцій, безумовно. Про питання нашого фінансово-економічного реагування, матеріального реагування на цей крок, від якого ми, як і раніше, застерігаємо опонентів, багато високопоставлених представників у нашому уряді вже висловлювалися", – зазначив Рябков.

Він також заявив, що москва вивчає "оптимальну форму реакції, де серед контрзаходів присутні дії щодо активів наших західних опонентів, і де присутні дипломатичні заходи реагування".

"Одне іншого не заміщає, не скасовує, але просто поки що немає ніяких рішень, тому що немає рішень і з того боку", – додав представник МЗС рф.