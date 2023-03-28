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росія пригрозила Вірменії "наслідками" через ратифікацію Римського статуту

28 березня 2023, 12:45
росія пригрозила Вірменії
Фото:http://espreso.tv/
москва вважає плани Вірменії "неприйнятними".

росія вважає неприйнятним для себе намір Вірменії приєднатися до Римського статуту Міжнародного кримінального суду й попереджає Єреван про наслідки такого кроку.

Про це пишуть російські пропагандистські агенції,  посилаючись на ідентичний коментар "співрозмовника в МЗС росії".

"У москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревана щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі нещодавніх незаконних і юридично нікчемних ордерів МКС щодо російського керівництва", – йдеться в коментарі.

Джерело росагенцій додало, що Вірменію попередили про "вкрай негативні" наслідки їхніх можливих кроків для двосторонніх відносин із москвою.

Нагадаємо, Конституціійний суд Вірменії підтримав ордер на арешт російського президента-диктатора володимира путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд. Він визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, підписаному 17 липня 1998 року. Рішення озвучив голова Конституційного суду Арман Діланян.

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