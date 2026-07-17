росія приховано готується до загальної мобілізації – ГУР
17 липня 2026, 18:11
Фото: з вільного доступу
Уся інфраструктура для проведення загальної мобілізації у рф готова.
У росії приховано готують загальну мобілізацію для продовження війни проти України.
Про це у Telegram повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк.
Уся інфраструктура для проведення загальної мобілізації у рф готова.
"Проте цей процес росіяни можуть розпочати лише після осінніх так званих "виборів до Держдуми"", – зазначив Черняк
За його словами, російське керівництво наразі уникає будь-яких згадок про загальну мобілізацію. Причина – незадоволення населення.
"Якщо ворожі вожді й пропагандисти зараз дадуть зрозуміти населенню, що буде мобілізація, то невідомо, як росіяни на це відреагують", – каже він.
За оцінками воєнної розвідки України, ймовірність проведення мобілізації саме після виборів у рф зберігається, уточнив представник ГУР. Він додав, що російська окупаційна армія відчуває значний дефіцит "гарматного м’яса".
"У них достатньо навчальних центрів, їм достатньо наявних полігонів. А мобілізація потрібна для того, аби посилити ті напрямки, які вже зараз існують. Їм просто потрібне “гарматне м'ясо”, яке піде воювати проти України", – повідомив Черняк.