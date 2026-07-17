росія приховано готується до загальної мобілізації – ГУР

Уся інфраструктура для проведення загальної мобілізації у рф готова.

У росії приховано готують загальну мобілізацію для продовження війни проти України.

Про це у Telegram повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Уся інфраструктура для проведення загальної мобілізації у рф готова.

"Проте цей процес росіяни можуть розпочати лише після осінніх так званих "виборів до Держдуми"", – зазначив Черняк

За його словами, російське керівництво наразі уникає будь-яких згадок про загальну мобілізацію. Причина – незадоволення населення.

"Якщо ворожі вожді й пропагандисти зараз дадуть зрозуміти населенню, що буде мобілізація, то невідомо, як росіяни на це відреагують", – каже він.