росія примусово паспортизує депортованих українських дітей – ISW

російська влада продовжує примусово депортувати українських дітей до росії або переселяти їх вглиб тимчасово окупованої України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окупаційна адміністрація Херсонської області 24 червня заявила, що губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов подарував російські паспорти десяти 14-річним дітям з окупованої Херсонської області, підкресливши, що російська влада примусово паспортизує українських дітей, яких вона депортує.

Як повідомлялося, міністр освіти рф Сергій Кравцов заявив, що російська влада влітку 2024 року відвезе близько 1000 дітей з окупованих Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до дитячого табору "Червона гвоздика" в окупованому Бердянську Запорізької області. Повідомляється, що санкціонований ЄС дитячий табір "Артек" в окупованому Криму контролює модернізацію табору "Червона гвоздика".

Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров 24 червня заявив, що російська влада під виглядом відпустки депортує українських дітей до Чечні та Кабардино-Балкарської Республіки. 25 червня Центр "Український спротив" заявив, що російська влада планує депортувати з окупованої Луганської області до росії понад 12 тис. дітей під виглядом відпустки влітку 2024 року.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук 25 червня заявила, що українська влада повернула близько 800 із щонайменше 20 тисяч українських дітей, яких окупанти депортували до росії.