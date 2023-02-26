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ПОЛІТИКА

росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом "Дружба"

26 лютого 2023, 14:56
росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом
Фото: з відкритих джерел
Поставки російської нафти до Польщі трубопроводом "Дружба" припинено.

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з росії. 

Про це повідомив головний виконавчий директор Даніель Обайтек у Twitter.

Він зазначив, що лише 10% сировини було з росії, які компанія планує замінити іншими поставками. 

Orlen заявила, що припинення поставок не вплине на споживачів, до якого, за її словами, вона підготувалася. Компанія не назвала причину ситуації, що склалася. 

Припинення поставок за контрактом Orlen з "Транснєфть" є віддзеркаленням аналогічного кроку "Газпрому", який несподівано припинив постачання природного газу до Польщі у квітні минулого року.

Раніше Orlen заявляв, що не буде продовжувати контракт на постачання російської нафти, який закінчується у січні 2023 року.

"Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан, росія), після чого проходить через Самару (рф) і Брянськ (рф) до Мозиря (Білорусь).

У Мозирі "труба" ділиться на південну гілку, яка проходить через Україну і веде до Чехії, Словаччини та Угорщини, і північну гілку – до Польщі та Німеччини.

Нагадаємо, у ЄС оцінили торгові санкції проти росії майже в 13 млрд євро.

нафта"Дружба"Польша

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