росія прийняла на озброєння багатостраждальну балістичну ракету "Булава"

Вона призначена для атомних підводних човнів четвертого покоління проєкту 955 "‎Борей"‎.

Балістична ракета морського базування "Булава" прийнята на озброєння Збройних сил росії.

Про це з посиланням на генерального конструктора московського інституту теплотехніки Юрія Соломонова повідомило російське видання Meduza.

"7 травня цього року підписано указ про прийняття на озброєння ракетного комплексу "Булава"", – заявив генеральний конструктор.

Варто зазначити, що про прийняття "Булави" на озброєння повідомлялось ще у 2018 році. Втім, тоді ЗМІ посилались на неназване джерело у російському оборонно-промисловому комплексі. Офіційного ж підтвердження інформації тоді не було.

Р-30 "Булава-30" є твердопаливною балістичною ракетою комплексу Д-30, яка призначена для підводних човнів проєкту 955 "Борей". За даними з відкритих джерел, "Булава" здатна нести 6-10 бойових блоків по 100-150 кт. Загальна вага, що закидається, становить 1150 кг. Максимальна дальність ракети – 9300 км.

За роки випробувань "Булава" заслужила славу досить примхливої зброї. Через технічні проблеми багато запусків завершились невдало або лише частково вдало.

У листопаді Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що нові випробування ракети також виявились невдалими, хоча росіяни заявили про нібито успішний пуск.