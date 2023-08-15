росія ракетною атакою пошкодила цивільні об’єкти у восьми регіонах – Шмигаль
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Чергова масована ракетна атака росії на українські міста. Пошкоджені цивільні об’єкти у 8-ми регіонах. Серед них: житлові будинки, освітні заклади, лікарня", - написав Шмигаль.
На жаль, підкреслив глава уряду, є постраждалі та загиблі.
"Мої щирі співчуття родинам. Вдячні силам ППО, які сьогодні вночі збили більшість ракет та запобігли ще більшим жертвам та руйнуванням", - зазначив Прем’єр-міністр.
Шмигаль упевнений, що російських терористів обов’язково буде покарано, а росію змусять за все заплатити.
Як повідомлялося, вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з району Каспійського моря.