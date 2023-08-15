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росія ракетною атакою пошкодила цивільні об’єкти у восьми регіонах – Шмигаль

15 серпня 2023, 11:53
росія ракетною атакою пошкодила цивільні об’єкти у восьми регіонах – Шмигаль
Фото: з вільних джерел
На рятувальних роботах залучено майже 200 осіб від ДСНС.
росія черговою ракетною атакою по Україні пошкодила цивільні об’єкти у восьми регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Чергова масована ракетна атака росії на українські міста. Пошкоджені цивільні об’єкти у 8-ми регіонах. Серед них: житлові будинки, освітні заклади, лікарня", - написав Шмигаль.

На жаль, підкреслив глава уряду, є постраждалі та загиблі.

"Мої щирі співчуття родинам. Вдячні силам ППО, які сьогодні вночі збили більшість ракет та запобігли ще більшим жертвам та руйнуванням", - зазначив Прем’єр-міністр.

Шмигаль упевнений, що російських терористів обов’язково буде покарано, а росію змусять за все заплатити.

Як повідомлялося, вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з району Каспійського моря.

 

війна в Україніросія окупантиШмигальракетні атаки

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