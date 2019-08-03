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Росія: рейтинг довіри до Путіна знизився до нового історичного мінімуму

Зниження рейтингу Путіна відбувається на тлі зростання податку на додану вартість, підвищення пенсійного віку та падіння реальних доходів населення
Рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна знизився до нового історичного мінімуму й склав 32 відсотки, свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.
Росія: рейтинг довіри до Путіна знизився до нового історичного мінімуму Володимир Путін. Фото: ria.ru

Цей показник зафіксований після виступу президента перед Федеральними зборами 20 лютого. Кремль планував зупинити зниження рейтингу позитивним посланням Путіна до депутатів, повідомляє "Радіо свобода".

У лютому на тлі зниження рейтингу довіри до Путіна газета повідомляла з посиланням на джерела, що послання Федеральним зборам хотіли провести в березні і приурочити до п'ятиріччя анексії Криму Росією, проте пізніше виступ вирішили перенести. За словами одного з джерел видання, це могло бути пов'язано "з бажанням зупинити падіння рейтингів".

У січні центр уже фіксував історичне зниження довіри до президента Росії: тоді він спустився до 32,8%.

Це відбувається на тлі зростання податку на додану вартість, підвищення пенсійного віку та падіння реальних доходів населення.

Послання Путіна до Федеральних зборів стало найбільше непопулярним за останні роки. Кількість глядачів була на рівні 2013 року.

 

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08 03 2019 18:20
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