росія розбудовує мережу концтаборів на окупованих територіях

Очікується, що з січня 2025 року буде посилено тиск на громадян, які не отримали паспорт рф.

російські загарбники на тимчасово окупованих українських територіях готуються розбудовувати мережу концентраційних таборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Як стало відомо українському підпіллю до окупаційних адміністрацій спустились перші усні вказівки щодо реалізації об’єктів "спеціального інфраструктурного проєкту". Саме так росіяни завуалювали створення та розбудову концентраційних таборів для нелояльного населення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у липні-серпні 2024 року, під керівництвом заступника глави уряду рф Марата Хуснулліна, робоча група завершила перший етап напрацювання пропозицій, щодо реконструкції та будівництва нових "центрів тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства" на ТОТ України.