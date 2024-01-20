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росія розглядає масштабні військові навчання НАТО, як провокацію – ISW

20 січня 2024, 09:07
росія розглядає масштабні військові навчання НАТО, як провокацію – ISW
Фото:ukrinform.ua
НАТО звинуватили у демонстрації сили на порозі росії.

росія намагається відвернути увагу з власної агресивної поведінки щодо НАТО і почала звинувачувати Альянс у провокаціях. МЗС Росії стверджує, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі росії".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які є відповіддю на агресію росії проти України і російські погрози на адресу членів НАТО, як провокаційні.

Навчання НАТО Steadfast Defender 2024 розпочинаються цього тижня і триватимуть до травня 2024 р.

росія заявила, що регулярно пропонувала НАТО ініціативи щодо деескалації та закликала альянс відмовитися від провокаційних дій. Крім того, росія перенесла свої військові навчання у внутрішні райони країни.

Офіційні особи кремля звинуватили Альянс у використанні навчань для провокування країн Балтії на підготовку до війни з росією. Вони також охарактеризували вчення як "серію провокацій". На пленарному засіданні ОБСЄ 17 січня росія повторила ці звинувачення і заявила, що навчання НАТО на кордонах росії та білорусії "провокує ескалацію напруженості".

російський військовий блогер, пов'язаний з кремлем, відкинув коментарі Пісторіуса про можливий майбутній напад росії на НАТО, стверджуючи, що європейські чиновники регулярно роблять заяви про "концепцію "російської загрози" і що мало хто з німців насправді погоджується з цими заявами.

Він натякнув, що німецький уряд намагається штучно створити загрозу з боку росії, якої насправді не існує, платячи експертам за те, щоб ті "говорили правильні слова".

Аналітики зазначають: російська інформаційна операція, спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, має на меті відволікти увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО.

російські офіційні особи, включно з президентом росії путіним, нещодавно погрожували Фінляндії і всьому альянсу НАТО.

ISW вважає, що путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а швидіше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує й досі.

війна в Україніросія окупантиНАТОнавчання військових

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