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ПОЛІТИКА

росія розглядає можливість виключення Талібану зі списку заборонених організацій

27 травня 2024, 19:41
росія розглядає можливість виключення Талібану зі списку заборонених організацій
Фото: reuters.com
Бойовики ісламістського руху Талібан розпочали широкомасштабний наступ у всьому Афганістані з початку травня 2021 року на тлі виведення з країни військового контингенту США та інших країн Заходу.

МЗС та Мін'юст росії доповіли російському диктатору путіну, що терористичний рух Талібан можна виключати зі списку заборонених у рф організацій.

Про це повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС.

Як пише агенція, директор другого департаменту Азії МЗС рф Замір Кабулов зазначив, що пропозиція була передана при узгодженні з іншими відомствами. За його словами, у російському дипломатичному відомстві "позитивно" ставляться до цієї ідеї.

"Це обов’язково. Без цього про визнання говорити буде передчасно. Тому це питання продовжує опрацьовуватися. Усі міркування доповіли вищому керівництву росії. Чекаємо ухвалення рішення", — додав він.

За словами Кабулова, визнання уряду талібів з боку рф "стало набагато ближчим, ніж у момент їхнього приходу до влади в Афганістані 2021 року".

Бойовики ісламістського руху Талібан розпочали широкомасштабний наступ у всьому Афганістані з початку травня 2021 року на тлі виведення з країни військового контингенту США та інших країн Заходу, який знаходився там 20 років. 15 серпня вони захопили столицю країни — Кабул. Наприкінці серпня 2021 року Талібан оголосив про захоплення влади в Афганістані та створення "Ісламського емірату Афганістан".

Талібанросія загроза

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