росія розглядає перемир'я з Україною у повітрі як поступку Трампу – Bloomberg

0На такий крок москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США

Російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США.

Як розповіли виданню неназвані джерела, візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в росію цього тижня - це остання можливість для москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.

Один зі співрозмовників Bloomberg уточнив, що як компроміс може бути запропоновано паузу в повітряних ударах із застосуванням дронів і ракет. За його словами, це можливо за умови, якщо Україна також погодиться на такий крок.