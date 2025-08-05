росія розглядає перемир'я з Україною у повітрі як поступку Трампу – Bloomberg
05 серпня 2025, 21:33
Фото: Reuters
0На такий крок москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США
Російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як розповіли виданню неназвані джерела, візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в росію цього тижня - це остання можливість для москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.
Один зі співрозмовників Bloomberg уточнив, що як компроміс може бути запропоновано паузу в повітряних ударах із застосуванням дронів і ракет. За його словами, це можливо за умови, якщо Україна також погодиться на такий крок.
При цьому російський диктатор путін продовжує відкидати ідею загального припинення вогню і не хоче змінювати ультимативні умови для завершення війни.
"Трампу потрібно якесь "підношення", поступка від росії. Повітряне перемир'я могло б стати таким підношенням", - розповів Bloomberg московський політичний консультант, близький до кремля, Сергій Марков.