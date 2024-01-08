росія розгортає ядерну зброю в білорусі – WSJ

путін хоче налякати НАТО та змусити альянс припинити військову підтримку України.

Розвідка Міноборни США підтверджує правдивість заяв очільника кремля про відправку ядерної зброї до білорусі.

росія розгортає ядерну зброю в білорусі поруч із кордонами НАТО, щоб змусити Альянс припинити військову підтримку України.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Заяви самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка про те, що росія завершила розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, які дехто вважав блефом, можуть відповідати дійсності.

Принаймні радник із національної безпеки США Джейк Салліван і раніше заявляв, що голова рф владімір путін почав "вживати заходів для розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі". А в липні 2023 року розвідувальне управління Міністерства оборони США повідомило, що "немає підстав сумніватися" в заявах владіміра путіна про відправку ядерної зброї до білорусі.

Наразі в США вже називають "вірогідного кандидата" для виконання "нової місії білорусі з ядерного обміну з росією".

Федерація американських вчених (Federation of American Scientists, FAS) проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, зокрема, відеоматеріали Міністерства оборони білорусі, і дійшла висновку, що військовий аеродром, розташований у місті Ліда Гродненської області білорусі і є тим самим пунктом.

"Авіабаза, що розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, те єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найвірогіднішим кандидатом на виконання нової місії білорусі з "ядерного обміну" з росією", — пише WSJ.

Видання підкреслює, що заява лукашенка з'явилася в той час, коли росія посилює свої погрози на адресу Заходу.