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росія розірвала угоду з Японією про ліквідацію скороченої ядерної зброї

10 листопада 2023, 14:07
росія розірвала угоду з Японією про ліквідацію скороченої ядерної зброї
Фото: з вільного доступу
Уряд росії вийшов ще з однієї угоди з урядом Японії про співробітництво з метою ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню.

Про це йдеться на сайті уряду рф.

"Припинити дію угоди між урядом рф та урядом Японії про співпрацю з метою сприяння в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в рф, і створення Комітету зі співпраці з цією метою, підписаної в Токіо 13 жовтня 1993 року", - написано в розпорядженні. 

Його підписав прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін. 

МЗС росії доручено повідомити японську сторону про ухвалене рішення. 

В угоді йшлося про сприяння безпечній ліквідації ядерних озброєнь, які москва мала скорочувати відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів і своїх односторонніх рішень. 

Для цього було створено спеціальний комітет, в рамках нього москва та Токіо визначали пріоритетні напрямки такої взаємодії: обмін інформацією та результатами досліджень, розробляли конкретні програми співробітництва.

В кінці жовтня Японія засудила постачання зброї з КНДР до росії.

 

РосіяЯпоніяугода про ліквідацію скороченої ядерної зброї

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