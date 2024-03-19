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росія розміщує системи ППО на територіях НПЗ – The Guardian

19 березня 2024, 16:35
росія розміщує системи ППО на територіях НПЗ – The Guardian
ФОТО ASTRA
Нафтогазові об'єкти захищатимуть за допомогою ракетних систем "Панцир".

росія розмістить ракетні системи "Панцир" на територіях нафтогазових об'єктів після того, як Україна останніми місяцями зосередила атаки на російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міненерго рф.

"Чиновник російського міністерства енергетики оприлюднив плани захисту нафтогазових об’єктів за допомогою ракетних систем після того, як Київ зосередив вогонь по російських нафтопереробних заводах і енергетичних об’єктах в останні місяці", — пише видання.

"Ми спільно працюємо, в тому числі з колегами з Нацгвардії рф, над захистом об'єктів та встановленням систем захисту типу "Панцир", — заявив директор департаменту розвитку газової промисловості Міненерговугілля Артем Верхов.

За підрахунками Reuters, російські нафтопереробні потужності призупинені через атаки українських безпілотників. Збитки рф становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на день).

НПЗППОвійна в Україніросія окупанти

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