росія розмістить у білорусі тактичну ядерну зброю - путін

путін зробив дивну заяву: він не планує передавати білорусі ядерну зброю, але розмістить її там.

володимир путін заявив, що росія розмістить у білорусі тактичну ядерну зброю.

Про це він сказав в інтерв'ю у суботу, 24 березня, яке показав пропагандистський канал "росія-24".

Він сказав, що 1 липня росія завершує будівництво сховища для тактичної ядерної зброї в білорусії. Та додав, що росія не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.

"Ми не передаємо білорусії нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її та навчимо військових, як США в Європі", - цитує пропагандистське видання "риа новости" путіна.