Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія розпочала кампанію з дезінформації молдован у Європі – Politico

04 серпня 2025, 10:31
росія розпочала кампанію з дезінформації молдован у Європі – Politico
Фото: ria.ru
рф сподівається, що проєвропейські молдавани, які живуть за кордоном, не вийдуть голосувати на виборах у вересні.

росія активізує зусилля з метою вплинути на молдован, які проживають у Європі, щоб спробувати вплинути на вирішальні вибори наступного місяця.

Про це повідомляє Politico.

Радник з національної безпеки Станіслав Секріеру повідомив, що чиновники помітили різке зростання дезінформації, спрямованої на майже чверть мільйона виборців у діаспорі, напередодні голосування у вересні.
 
"росія та її представники зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі", – сказав Секріеру, вказавши на поновлення активності мережі, підтримуваної кремлем, відомої як "Матрьошка".
 
Тактика полягає у створенні підроблених ЗМІ та використанні їх для поширення неправдивих повідомлень.
 
"Кампанія спрямована на демобілізацію виборців діаспори – заохочення їх залишатися вдома – та маніпулювання тими, хто все ж голосує, щоб вони підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під вигляд і тон легітимних європейських ЗМІ, ці сфабриковані повідомлення мають на меті підірвати довіру до демократичних інститутів Молдови та посіяти плутанину серед молдовських громад за кордоном", – додав він.
 
Значна частина молдовського населення, що проживає за межами країни, переважно проголосувала за ліберальну президентку Майю Санду на виборах минулого року, які були затьмарені звинуваченнями у втручанні росії.
Молдовадезінформаціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється