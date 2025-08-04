росія розпочала кампанію з дезінформації молдован у Європі – Politico

рф сподівається, що проєвропейські молдавани, які живуть за кордоном, не вийдуть голосувати на виборах у вересні.

росія активізує зусилля з метою вплинути на молдован, які проживають у Європі, щоб спробувати вплинути на вирішальні вибори наступного місяця.

Про це повідомляє Politico.

Радник з національної безпеки Станіслав Секріеру повідомив, що чиновники помітили різке зростання дезінформації, спрямованої на майже чверть мільйона виборців у діаспорі, напередодні голосування у вересні.

"росія та її представники зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі", – сказав Секріеру, вказавши на поновлення активності мережі, підтримуваної кремлем, відомої як "Матрьошка".

Тактика полягає у створенні підроблених ЗМІ та використанні їх для поширення неправдивих повідомлень.

"Кампанія спрямована на демобілізацію виборців діаспори – заохочення їх залишатися вдома – та маніпулювання тими, хто все ж голосує, щоб вони підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під вигляд і тон легітимних європейських ЗМІ, ці сфабриковані повідомлення мають на меті підірвати довіру до демократичних інститутів Молдови та посіяти плутанину серед молдовських громад за кордоном", – додав він.

Значна частина молдовського населення, що проживає за межами країни, переважно проголосувала за ліберальну президентку Майю Санду на виборах минулого року, які були затьмарені звинуваченнями у втручанні росії.