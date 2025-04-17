росія розробляє зброю, яка націлена на супутники Starlink

Але окрім супутників можуть постраждати усі астронавти, які перебувають на МКС.

Уряд рф наказав розробити ефективну зброю, яка здобуде перемогу в тотальній космічній війні із Заходом, а також несе загрозу супутникам Starlink.

Про це інформує бізнес журнал Forbes.

Директор з космічної безпеки і стабільності у фонді Secure World Foundation Вікторія Самсон, каже, що москва проводить випробування своєї протисупутникової ракети "Нудоль", яку вже використовували для того, щоб підірвати радянський космічний апарат на низькій навколоземній орбіті.

Вона додає, що Міністерство оборони рф, ймовірно, розглядає можливість оснащення ракети "Нудоль" ядерними боєголовками, а це стоановитиеме потенційну загрозу для всім американським космічних апаратам на низькій навколоземній орбіті.

"Я б припустила, що їх буде кілька, просто щоб мати резерв на випадок проблем із першою... Але це буде настільки ефективна зброя, що цілий флот не знадобиться", - каже Самсон.

"У радіус дії "Нудоля" потрапляють усі космічні апарати - від Міжнародної космічної станції до супутників SpaceX Starlink, які передають широкосмуговий зв'язок обложеним українцям, і космічних апаратів Planet Labs, які створюють приголомшливі фотографії високого розрізнення, на яких зафіксовано рух російських танків і ракетних бригад під час вторгнення", - пише видання.

Проте поки неясно, скільки ракет із ядерною зброєю може запустити москва.

Вибух потужної ядерної бомби на орбіті може не тільки знищити тисячі супутників, а й швидко призвести до загибелі всіх астронавтів, які перебувають поблизу.

Експерти з ядерної зброї з Агентства зі скорочення оборонної загрози Пентагону, що провели серію імітацій ядерних вибухів на різній висоті на орбіті, заявили, що вибух 5000-кілотонної ядерної бомби поблизу МКС призведе до швидкої загибелі всіх її мешканців.

Адже вибух "викличе променеву хворобу в астронавтів приблизно протягом години і з імовірністю 90 % призведе до смерті протягом 2-3 годин".

А от спеціалістки із Королівського коледжу Лондона Олена Гроссфельд скептично ставиться до намірів рф використати ядерну зброю в будь-якому випадку, крім повномасштабної війни.

Попри те, що деякі експерти в галузі оборони пророкують, що кремль може підірвати одну або кілька ядерних боєголовок у космосі як асиметричну атаку, здатну знищити хоча б частину американського кільця супутників, Гроссфельд каже, що така стратегія буде пов'язана з величезним ризиком для москви.

Якщо атомна атака на орбіті знищить хоча б один американський супутник, розгорнутий для спостереження за МБР москви з ядерними боєголовками, вказує вона, "це саме по собі може розглядатися як провісник ядерної атаки" і, зі свого боку, викличе нищівну контратаку США.

"Я думаю, що загроза російського ядерного удару в космосі - це швидше засіб саботажу, ніж реальне знищення американських супутників", - каже вона.