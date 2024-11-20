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ПОЛІТИКА

росія розробила сценарій поділу України до 2045 року

20 листопада 2024, 20:14
росія розробила сценарій поділу України до 2045 року
InformNapalm
Через уряди та представників іноземних держав росія спробує донести прогноз новій адміністрації США.

Міністерство оборони росії підготувало доповідь із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року — із ліквідацією української державності та поділом території України на три частини.

Про це написало агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в розвідці. 

Через уряди та представників іноземних держав росія спробує донести прогноз новій адміністрації США. За російським прогнозом, територію України можуть поділити так:

  • "нові регіони росії" — передбачає офіційний вхід Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму до складу рф. росія зосередила основні військові зусилля на виконання цього завдання;
  • "проросійське державне утворення" — передбачає створення державного утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та в Києві. Це також включає відмову від євроатлантичної інтеграції і російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт невизнаних Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії);
  • "спірні території" — туди входять Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між росією та іншими суміжними державами — Угорщиною, Польщею, Румунією.

Також кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями. Так, сценарії "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" росіяни оцінюють як несприятливі для росії і вважають, що вони можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.

Водночас у сценаріях"«Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація / хаотизація" росія прогнозує перемогу над Україною та прийнятний для москви розвиток ситуації у світі.

війнапланросія окупанти

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