росія розробила сценарій поділу України до 2045 року

Через уряди та представників іноземних держав росія спробує донести прогноз новій адміністрації США.

Міністерство оборони росії підготувало доповідь із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року — із ліквідацією української державності та поділом території України на три частини.

Про це написало агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в розвідці.

Через уряди та представників іноземних держав росія спробує донести прогноз новій адміністрації США. За російським прогнозом, територію України можуть поділити так:

"нові регіони росії" — передбачає офіційний вхід Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму до складу рф. росія зосередила основні військові зусилля на виконання цього завдання;

"проросійське державне утворення" — передбачає створення державного утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та в Києві. Це також включає відмову від євроатлантичної інтеграції і російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт невизнаних Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії);

"спірні території" — туди входять Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між росією та іншими суміжними державами — Угорщиною, Польщею, Румунією.

Також кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями. Так, сценарії "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" росіяни оцінюють як несприятливі для росії і вважають, що вони можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.

Водночас у сценаріях"«Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація / хаотизація" росія прогнозує перемогу над Україною та прийнятний для москви розвиток ситуації у світі.