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росія ризикує потрапити під нові санкції – Reuters

14 березня 2025, 17:53
росія ризикує потрапити під нові санкції – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Це станеться у випадку, якщо москва не погодить припинити вогонь.
Країни G7 застерегли росію щодо нових санкцій у разі, якщо кремль не погодиться на припинення вогню в Україні. 
 
Про це йдеться в остаточному проєкті заяви країн G7, з яким ознайомився Reuters.
 
"Країни G7 закликали росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і повністю його дотримуючись", — йдеться у спільній заяві країн "Групи семи".
 
Проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, має бути затверджений міністрами, заявили представники G7.
 
Країни "Великої сімки" наполягають, що необхідно вжити надійних заходів безпеки, щоб гарантувати здатність України стримувати та захищатися від подальшої російської агресії. Там додали, що будь-яке припинення вогню має бути реальним.
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