Деградація російської економіки поглиблюється на тлі затяжної війни проти України та багаторівневих західних санкцій. Ключовий стабілізаційний інструмент кремля – фонд національного добробуту (ФНД) – зазнає системного скорочення.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Станом на початок липня 2022 року обсяг ліквідної частини ФНД сягав $145 млрд. Уже за рік, у липні 2023-го, цей показник зменшився до $78 млрд. На 1 травня 2025 року резерви становили лише $39 млрд. З початку повномасштабної війни падіння відбулося майже вчетверо.

Основне джерело надходжень до ФНД (експорт нафти) залишається під тиском. Західні санкції обмежили доступ рф до традиційних ринків, тоді як альтернативні логістичні канали демонструють меншу ефективність і вищі витрати. Прогнозується, що у 2025 році середня ціна на нафту марки Brent становитиме $64 за барель, а в 2026 – $60. Для росії, чий бюджет наповнюється за рахунок нафтогазових доходів, така динаміка створює критичні фіскальні ризики.

Проблеми вже відображаються у ключових секторах. Так, проєкти державної корпорації "Росатом", заплановані на 2025 рік, залишаються недофінансованими на 80%, у російської залізної дороги» фіксується падіння обсягів перевезень, у видобувній, металургійній та будівельній сферах – спад виробництва, російські корпорації масово призупиняють виплату дивідендів. Усе це свідчить про масштабні бюджетні обмеження і втрату фінансової маневреності навіть у стратегічних галузях.

Попри це, москва продовжує публічно демонструвати впевненість у стабільності економіки, зазначає Служба зовнішньої розвідки України. Однак підконтрольна державі пропаганда, яка приховує реальні масштаби економічного спаду, не змінює фактів: ресурсна модель російської економіки втрачає ефективність.

Відомство зазначає, що за умови збереження нинішніх обмежень і додаткових заходів – зокрема посилення контролю за обходом нафтових санкцій – рф ризикує втратити останні залишки фінансової подушки вже в 2026 році.