Президент України Володимир Зеленський звинуватив москву в "грі з життями українських полонених" після смертельної авіакатастрофи на заході росії.

Про це повідомляє британський мовник BBC.

Зеленський вимагає проведення міжнародного розслідування вчорашньої катастрофи в Бєлгородській області поблизу кордону з Україною.

росія заявила, що ніхто не вижив після того, як Київ збив літак Іл-76 з 65 українськими військовополоненими, шістьма російськими членами екіпажу та трьома екіпажами. Також кремль стверджував, що українців везуть для обміну полоненими.

В Військовій розвідці України заявили, що не отримували доручень забезпечити безпечний повітряний простір, як це було раніше.

Коментарі ГУР були розцінені як мовчазне визнання того, що Україна збила військово-транспортний літак, хоча вона підкреслила, що не має достовірної інформації про те, хто був на борту, і попередила, що в інциденті могли бути "сплановані і навмисні дії росії".

В своєму відеозверненні пізно ввечері середи в Зеленський заявив, що очевидно, що росіяни граються з життями українських полонених, з почуттями їхніх родичів і з емоціями нашого суспільства.

Український лідер, який скасував заплановану регіональну поїздку, пов'язану з його днем народження в четвер, наголосив, що всі чіткі факти повинні бути встановлені.

Речник кремля Дмитро Пєсков засудив збиття літака як "жахливий акт", повідомляють російські інформаційні агентства. Він сказав журналістам, що якщо Зеленський мав на увазі міжнародне розслідування "злочинних дій київського режиму", то воно однозначно потрібне.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, показано падіння літака з вибухом і вогненною кулею біля села Яблоново Бєлгородської області приблизно об 11:00 за місцевим часом.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що літак впав у полі поблизу житлового масиву і всі, хто був на борту, загинули.

В Генштабі України спочатку повідомили, що літак перевозив ракети для російських ЗРК С-300. У ньому не згадувалося про військовополонених.

Жодну інформацію про тих, хто перебував на борту, неможливо перевірити незалежно, але українська військова розвідка заявила, що росія зобов’язана "забезпечити безпеку наших захисників згідно з досягнутими домовленостями".

З цього приводу Україна заявила, що не була поінформована про те, що повітряний простір необхідно охороняти у визначений час, що неодноразово траплялося раніше.

"Це може вказувати на навмисні дії росії, спрямовані на те, щоб поставити під загрозу життя та безпеку військовополонених", - додали в ГУР.

Україна і росія брали участь у ряді обмінів полоненими з початку війни.

Командувач ВПС України Микола Олещук попередив, що впродовж середи російська пропаганда намагалася дискредитувати Україну на міжнародному рівні. Україна мала право знищувати російські засоби повітряного нападу, сказав він.

Останніми днями росія неодноразово обстрілювала керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області друге місто України – Харків.

Вісім людей загинули в результаті серії ракетних ударів у вівторок, а ще одна атака була здійснена в ніч на четвер.