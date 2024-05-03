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росія сховала 40 літаків після атаки на аеродром "Кущевська" – британська розвідка

03 травня 2024, 14:33
росія сховала 40 літаків після атаки на аеродром
Україна продемонструвала здатність завдавати ударів вглиб росії.

Через українську атаку на аеродром "Кущевська" російська федерація була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах якомога далі від лінії фронту.

Про це повідомляє британська розвідка.

Як наголосили британські оглядачі, вплив цього розосередження навряд чи буде відразу очевидним. Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі вглиб росії, ніж ці точки розосередження.

Крім того, за даними розвідників, вимушене застосування таких заходів означає, що для того, аби підтримувати ту ж періодичність вильотів над зоною бойових дій, їх тривалість доведеться збільшити. Це, своєю чергою, вимагатиме більше пального, збільшить витрати та навантаження на екіпажі.

британська розвідкаавіабазавійна в Україніросія окупанти

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